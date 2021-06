Vecinos del barrio Güemes piden al municipio que arregle la Plaza de los Niños

Los vecinos del barrio Güemes y zonas aledañas del departamento de Rawson, hace unos días llamaron a la redacción de DIARIO HUARPE para que en persona se observara el estado en el que se encuentra la plaza principal de la zona.

“Como verán no estamos mintiendo”, dijo Pedro uno de los vecinos del barrio que guío al equipo de DIARIO HUARPE que la recorrida por el lugar. “Esta es la realidad y ustedes la están viendo. Aquí los chicos no pueden jugar, los jóvenes no pueden hacer deportes, los grandes no podemos salir a caminar”, agregó.

Tal como muestran las fotos casi todos los veredines de la plaza están rotos, el verde no existe; el playón deportivo está abandonado, los juegos de los niños también y en la noche algunas luminarias prenden y otras no.

“Esta plaza se llama la Plaza de los Niños y verla así da lástima”, dijo Mirta, otra vecina que vive frente a la plaza. “El otro día vino una máquina, rompió un de los veredines internos y creíamos que ese era el comienzo de la obra de remodelación, pero a los días levantaron los escombros, se fueron, nunca más volvieron y acá estamos, con la cara larga”, agregó.

La plaza tiene una superficie que ronda los 10 mil metros cuadrados; es decir, la hectárea. En ella, hay un playón deportivo, juegos para niños, y diferentes espacios diseñados para la recreación. Pero, por el estado de abandono, ninguno cumple con su función.

El barrio Güemes es uno de los barrios tradicionales del departamento y la plaza de Los Niños una de las más emblemáticas de Rawson.

“A esta plaza también vienen los del Hualilán, los de la Villa Angélica y alrededores”, dijo Pedro “Por lo tanto es una plaza de importancia en la zona”, agregó.

La plaza está ubicada entre las calles José Hernández, Derqui, José Ingenieros y Monseñor Caggiano.