Venezuela condena la muerte de menores en una operación del Ejército colombiano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó de "asesino" al ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, quien renunció tras revelarse que ocultó un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el que murieron al menos ocho menores.



"Acaba de renunciar el ministro de Defensa de Colombia, pero luego de haber asesinado a varios niños", expresó Cabello anoche durante su programa de televisión transmitido por el canal estatal VTV.



El considerado número dos del chavismo llamó también "asesino" al presidente colombiano, Iván Duque, y al ex presidente Álvaro Uribe.



"Son asesinos de su propio pueblo", insistió.



El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se sumó a la condena al afirmar que "siguen ocurriendo atrocidades en Colombia".



"En un supuesto bombardeo contra la guerrilla, presentado como un éxito por el gobierno, asesinaron a ocho niños", repudió Arreaza anoche en su cuenta de Twitter.



"Horroroso falso positivo que ocultaron durante dos meses. No tienen límites. La Comunidad Internacional tiene que reaccionar", instó el jefe de la diplomacia venezolana.



El martes, el senador Roy Barreras, del partido de la U que fue sustento fundamental del ex presidente Juan Manuel Santos, reveló que en un bombardeo a comienzos de septiembre pasado contra un campamento de disidentes en el departamento del Caquetá, fallecieron siete menores de edad, entre ellos una niña de doce años.



La Fiscalía colombiana elevó ayer a ocho la cifra de menores muertos en la operación, un dato que las autoridades no habían divulgado, citaron medios locales y las agencias de noticias EFE y Europa Press.



Tras el escándalo político desatado por la difusión de la información, Botero se reunió con el presidente Duque al que presentó su renuncia al considerar que es su "deber como ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política".



Sin embargo, en su carta no hace mención del caso desvelado por Barreras y confirmado por la Fiscalía y expone que "el enemigo de Colombia es el narcotráfico".



Botero, un empresario de 71 años, ocupaba el cargo de ministro de Defensa desde agosto de 2018 y era responsable del manejo de la seguridad del país, incluida la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales.



Duque aceptó de inmediato su dimisión y ratificó en el cargo al general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.