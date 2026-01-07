El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las autoridades interinas en Venezuela acordaron que el país sudamericano **entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, una medida anunciada poco después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Trump detalló que esos barriles serán vendidos en el mercado internacional a precio de mercado, y que él mismo, como presidente, controlará los ingresos para garantizar que los fondos beneficien tanto al pueblo venezolano como a los estadounidenses. El anuncio fue difundido a través de su red social y confirma una etapa de fuerte intervención estadounidense en la economía energética del país caribeño.

Según Trump, el transporte del crudo será inmediato: barriles que ya están producidos y en almacenamiento serán embarcados en buques para ser llevados directamente a puertos de Estados Unidos, donde se prevé su refinación y venta.

La entrega de petróleo forma parte de un cambio significativo en la relación energética entre Washington y Caracas, tras décadas de tensiones y sanciones que limitaron las exportaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos. Este movimiento refleja el nuevo escenario tras la intervención militar y el gobierno interino en Venezuela que negocia directamente con la administración estadounidense.

Además de la entrega puntual de barriles, Trump ha impulsado la posibilidad de que empresas petroleras estadounidenses inviertan en la recuperación de la industria energética venezolana, con miras a reactivar la producción y exportación de crudo en el mediano plazo.

El anuncio se produjo en un contexto de tensión geopolítica regional e internacional, con reacciones diversas entre gobiernos y mercados energéticos globales, que evaluan las posibles implicancias de este flujo de petróleo venezolano hacia Washington.