Durante la mañana de este viernes se publicó el informe enviado por la Cámara de Comerciantes Unidos (CCU) con relación a las ventas registradas en el comercio sanjuanino por los Reyes Magos. En dicho informe se detallaba que las ventas cayeron un 3% con relación al año anterior, sin embargo, en horas de la tarde se conoció un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el cual se detalló que en San Juan las ventas subieron un 1,2%.

Este no fue el único dato en el cual no coincidieron, sino que tampoco es el mismo el promedio gastado por los sanjuaninos en esta fecha. Para la CCU el ticket promedio oscila entre los $3.000 y los $4.000 para compras en efectivo, y entre $5.000 y $6.000 para compras con tarjetas. Por el otro lado, para la CAME, el ticket promedio fue de $5.950 para San Juan y de $7.353 a nivel nacional. Explicaron que el ticket promedio fue mayor debido al efecto inflación que hace que todo cueste más caro en relación con años anteriores.

Desde la CCU, remarcaron que la concurrencia de gente bajó a la mitad en comparación con Navidad, algo que podría ser determinante en el resultado publicado por ellos respecto de la caída de las ventas en el sector.

Pero si en algo estuvieron de acuerdo, fue en las promociones. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos explicaron que las familias aprovecharon las diferentes promociones bancarias y descuentos ofrecidos por el programa Elegí Bien, Comprá mejor. De acuerdo con este lineamiento, desde CAME explicaron que las promociones fueron un ingrediente importante, ya que el 68% de las empresas hizo alguna y contribuyeron a concretar las ventas.

Cabe decir que en Capital hubo una fuerte promoción en la cual con el ticket de tu compra se podía participar de un sorteo por una bicicleta, en Chimbas y Rawson también se hicieron promociones, lo que sirvió para potenciar las ventas.