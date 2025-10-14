La salud de Verónica Castro había encendido las alarmas en los últimos días debido a su última aparición pública en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. En aquella ocasión, la actriz fue vista siendo trasladada en silla de ruedas y utilizando un tanque de oxígeno portátil.

Aunque su entorno explicó en ese momento que el equipo era una ayuda para recorrer largas distancias dentro del aeropuerto, los rumores sobre un supuesto deterioro físico se dispararon. Incluso, habían circulado especulaciones sobre que este deterioro se debía a supuestos golpes propinados por su hijo, Cristian Castro. La actriz previamente había roto el silencio para asegurar que la silla de ruedas y el oxígeno eran únicamente para facilitar sus desplazamientos, buscando despejar los cuestionamientos de los medios y del público.

Publicidad

Pese a este contexto de tensión y especulación, la familia Castro se mostró unida en su reaparición pública. Verónica asistió junto a sus hijos Cristian y Michelle, y la pareja del cantante, Mariela Sánchez, para presenciar el partido amistoso entre Argentina y Venezuela. El encuentro tuvo lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las imágenes difundidas muestran a la familia sonriente y compartiendo el momento en un ambiente relajado, lo que permitió dejar atrás los rumores de distanciamiento familiar que circulaban en redes sociales.

Publicidad

La presencia conjunta de Verónica y Cristian en este evento no solo marca su primer encuentro público tras la polémica, sino que también refleja un gesto de unidad familiar. Durante el partido, la actriz mostró un estado de salud mucho más estable y animado que en su última aparición en México, lo que alivió la preocupación de sus seguidores. Cristian, por su parte, se mostró atento a los medios y saludó discretamente a los aficionados, evidenciando que la relación madre-hijo atraviesa un momento de entendimiento tras meses de especulaciones.