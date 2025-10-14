Cultura y Espectáculos > Esperanzada
Morena Rial obtendría la prisión domiciliaria antes del viernes
POR REDACCIÓN
El caso de Morena Rial continúa sumando novedades judiciales. Según reveló Facundo Ventura en el ciclo Empezar el día de Ciudad Magazine, la hija de Jorge Rial estaría a un paso de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
El panelista, hijo de Luis Ventura, adelantó que el traslado de Morena de la Unidad 51 de Magdalena podría concretarse en los próximos días. “Me dicen que podría salir antes del viernes”.
Para que esto suceda, la Justicia debe llevar a cabo un paso fundamental: controlar que la casa que va a habitar en San Justo esté en condiciones para que Morena pueda cumplir allí con la prisión domiciliaria.
Facundo Ventura también dio detalles sobre el estado emocional de Morena durante su detención. Explicó que se realizó un acuerdo con la psicóloga que la viene atendiendo, y que la joven “se sintió muy cómoda, tranquila, con libertad para poder expresarse”. Ventura cerró señalando que esto es “un gran avance para ella”.
Respecto a su seguridad, el abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, y su reemplazante, el doctor Leiro, explicaron que se tomó una medida especial: Morena está aislada del resto de la población carcelaria.
Esta decisión fue tomada por razones estrictas de seguridad y no por privilegios. El letrado explicó que, debido a su exposición mediática, cualquier interna que no tenga nada que perder podría intentar lastimarla para “tomar relevancia pública”. Leiro agregó que, si algo le pasara a Morena, la responsabilidad recaería “sobre la directora de la unidad”.
A pesar de la difícil situación, Leiro aseguró que “Morena no tiene miedo”. El abogado confirmó que la joven está “muy contenida, tanto por el área psicológica, como psiquiátrica, y por el servicio penitenciario”.
