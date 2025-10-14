Cultura y Espectáculos > Fuerte
"Le había explotado el bazo": Daniela Celis reveló la gravedad del accidente de Thiago Medina
POR REDACCIÓN
Daniela Celis habló en Patria y Familia en Luzu TV sobre el grave accidente en moto que sufrió su expareja y padre de sus gemelas, Thiago Medina, ocurrido el 12 de septiembre. El joven ya ha recibido el alta médica, pero Daniela reveló los detalles "más fuertes" y dramáticos de su internación.
Thiago Medina estuvo hospitalizado durante 28 días, de los cuales 21 días estuvo en coma inducido. Daniela confesó el miedo que sintió durante ese periodo: “No estaba, estaba su cuerpo pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”.
La integrante de Patria y Familia contó que Thiago había ingresado al hospital consciente, e incluso permaneció así durante los “40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia”.
Un testigo, identificado como Raúl, relató a Daniela que Thiago repetía: “No me quiero morir, no me quiero morir”. Daniela relató que se comunicó con Raúl para agradecerle “en todos los idiomas”.
Daniela detalló la extrema gravedad de las lesiones internas que sufrió Thiago. “Le había explotado el bazo, se le explotó entero”. La primera operación fue “muy fuerte” porque la explosión del órgano intervino “en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos”. La ex Gran Hermano recordó que la evolución fue "muy delicada", con un tercer día que fue "como una mala y después una buena".
