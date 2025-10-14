Desde hace aproximadamente un mes, Viviana Canosa debutó con su programa El Bulo en Carnaval Streaming, un espacio donde, si bien aborda temas políticos, también se permite llevar a la mesa situaciones de su vida cotidiana y revelar detalles de su intimidad.

En una reciente emisión, la periodista se sinceró sobre cómo es la convivencia diaria con su familia, y en particular con su hija adolescente, Martina. Canosa no dudó en exponer las "manías" y el desorden que genera la joven en la casa.

Publicidad

La conductora reveló que el desorden de Martina la obliga a ordenar su propia rutina: "Yo ordeno antes de que llegue [Martina] porque no soporto que vea el desorden". Explicó que si bien tolera "algún quilombo sí", establece un límite muy claro: "pero en los baños no”.

Canosa narró ejemplos concretos del caos que encuentra en su casa: