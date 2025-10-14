Publicidad
"Tuve que cerrar la tapa de la pasta dental": Viviana Canosa expuso sin filtro las "manías insoportables" de su hija adolescente

La periodista y conductora de El Bulo se sinceró sobre la intimidad de su hogar, detallando las costumbres de su hija Martina que ponen a prueba su paciencia y la necesidad que siente de mantener el orden, especialmente en el baño.

Hace 2 horas
Su hija Martina es fruto de su anterior relación.

Desde hace aproximadamente un mes, Viviana Canosa debutó con su programa El Bulo en Carnaval Streaming, un espacio donde, si bien aborda temas políticos, también se permite llevar a la mesa situaciones de su vida cotidiana y revelar detalles de su intimidad.

En una reciente emisión, la periodista se sinceró sobre cómo es la convivencia diaria con su familia, y en particular con su hija adolescente, Martina. Canosa no dudó en exponer las "manías" y el desorden que genera la joven en la casa.

La conductora reveló que el desorden de Martina la obliga a ordenar su propia rutina: "Yo ordeno antes de que llegue [Martina] porque no soporto que vea el desorden". Explicó que si bien tolera "algún quilombo sí", establece un límite muy claro: "pero en los baños no”.

Canosa narró ejemplos concretos del caos que encuentra en su casa:

  • El baño y el aseo: “Entre al cuarto y baño de Martina y tuve que cerrar la tapa de la pasta dental”. Además, se quejó de tener que "Levantar toallas". Para ella, el orden en el baño es una cuestión de "respeto" y, si no lo está, le da "pudor".
  • El dormitorio y la ropa: “Mi hija me deja el toallón en el suelo, y los calzones tirados”.
  • La cocina: “En casa Martina me deja todas las alacenas con las puertas abiertas”.
