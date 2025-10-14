Cultura y Espectáculos > Alarmante
"Mi economía en coma y 5 trabajos": Flor Vigna dejó a todos en shock con un video y un mensaje sobre su sistema nervioso colapsado
POR REDACCIÓN
Flor Vigna volvió a ponerle palabras y un poco de humor al agotamiento que acompaña su vida cotidiana. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde sorprendió a sus seguidores con un video que desató preocupación y comentarios de todo tipo.
En una historia que subió a su cuenta de Instagram, la bailarina se mostró con el rostro visiblemente lastimado y el ojo enrojecido. La imagen llevó a muchos a pensar que algo grave le había sucedido. Sin embargo, Flor Vigna utilizó un filtro para dramatizar su mensaje sobre su estado actual.
Mirando a cámara, la bailarina escribió sobre el video, poniendo énfasis en el momento: "Querido octubre, ten piedad de mí". Además, confesó que no sabe "cómo carajo voy a llegar a diciembre" debido a que "Tengo cinco trabajos".
Vigna detalló la grave afectación que el ritmo laboral ejerce sobre su salud y finanzas. Explicó que su "sistema nervioso está colapsando" y su "economía en coma". Sumado al estrés, la artista reveló que acaba de adquirir una "tortícolis que no me deja ni mover el cuello", y que si la ven quieta, no se debe a la "paz interior", sino a la "contractura". Este mensaje hace énfasis en el ritmo de vida que ella sostiene con sus proyectos musicales y diferentes presentaciones.
Horas después de su descargo, Vigna eligió cambiar el tono y compartió la imagen de una carta escrita a mano por una fanática. El mensaje de la seguidora leía: "Jesús te ama, y él ve en qué precioso momento estás pasando. Él quiere entrar dispuesto a ayudarte y cargar con tus luchas".
Pablo Laurta fue detenido tras ser señalado como el autor del asesinato de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Escapó con su hijo de cinco años y contrató a un remisero que hoy está desaparecido. Días después, un cuerpo decapitado hallado en Concordia podría pertenecer al chofer.
Mariana Brey y Fernando Burlando: la propuesta de casamiento que rechazó y la millonaria candidatura
Evangelina Anderson recibió un lujoso y misterioso regalo con diez ramos de rosas y una carta cariñosa
La esposa de Maxi López encendió las alarmas por un accidente doméstico mientras él está en Argentina
Verónica Castro y Cristian Castro reaparecen en Miami tras polémica de salud y rumores de distanciamiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan emitió un comunicado oficial ante las versiones y consultas sobre el futuro del Radiotelescopio Chino-Argentino. Reclamaron que se respete el carácter científico del proyecto y que no se vea afectado por factores políticos o ideológicos.