Flor Vigna volvió a ponerle palabras y un poco de humor al agotamiento que acompaña su vida cotidiana. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde sorprendió a sus seguidores con un video que desató preocupación y comentarios de todo tipo.

En una historia que subió a su cuenta de Instagram, la bailarina se mostró con el rostro visiblemente lastimado y el ojo enrojecido. La imagen llevó a muchos a pensar que algo grave le había sucedido. Sin embargo, Flor Vigna utilizó un filtro para dramatizar su mensaje sobre su estado actual.

Publicidad

Mirando a cámara, la bailarina escribió sobre el video, poniendo énfasis en el momento: "Querido octubre, ten piedad de mí". Además, confesó que no sabe "cómo carajo voy a llegar a diciembre" debido a que "Tengo cinco trabajos".

Vigna detalló la grave afectación que el ritmo laboral ejerce sobre su salud y finanzas. Explicó que su "sistema nervioso está colapsando" y su "economía en coma". Sumado al estrés, la artista reveló que acaba de adquirir una "tortícolis que no me deja ni mover el cuello", y que si la ven quieta, no se debe a la "paz interior", sino a la "contractura". Este mensaje hace énfasis en el ritmo de vida que ella sostiene con sus proyectos musicales y diferentes presentaciones.

Publicidad

Horas después de su descargo, Vigna eligió cambiar el tono y compartió la imagen de una carta escrita a mano por una fanática. El mensaje de la seguidora leía: "Jesús te ama, y él ve en qué precioso momento estás pasando. Él quiere entrar dispuesto a ayudarte y cargar con tus luchas".