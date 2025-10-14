El primer programa de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Argentina comenzó este lunes 13 de octubre con la expectativa habitual. Sin embargo, la noche se tiñó de "dificultades imprevistas" para varios de los doce participantes, y de manera especial para la dupla conformada por el músico Andy Chango y el periodista Esteban Mirol. Un accidente en plena cocina puso a prueba su resiliencia.

El desafío asignado por sorteo fue preparar lomo al champignon. Mientras el reloj corría, Andy Chango se dispuso a manipular una mandolina para intentar lograr un corte de papas lo más fino posible. El músico confesó entre risas que nunca había logrado usar ese implemento. Lamentablemente, la respuesta a su temor llegó pronto: Andy se cortó uno de los dedos, un accidente breve, pero suficiente para ponerlo fuera de combate y generar conmoción alrededor de la estación de trabajo.

El percance dejó a Esteban Mirol solo y bajo presión para completar el plato a contrarreloj. En un acto de solidaridad, y a instancias de la conductora del ciclo, Wanda Nara, fue Miguel Ángel Rodríguez quien se acercó, ya que había terminado su preparación, dispuesto a asistir a Mirol. Rodríguez intentó colaborar con la salsa, queriendo incluir más crema, hecho que Esteban objetó amablemente: “¡No le pongas más crema! No, ya tiene, dejalo así“. Ante esto, Rodríguez se sintió incómodo y lanzó en voz alta: ”No vine a ayudar, te cagué la vida". Mirol lo retiró de su estación de trabajo de manera sutil: “Andá, un besito, te quiero mucho”, mientras continuaba en solitario.

La cadena de infortunios no terminó con el dedo de Andy. Cuando finalizó el desafío, Wanda Nara develó una segunda noticia inesperada: Esteban Mirol también sufrió un accidente durante la cocción, aunque él había preferido no hacerlo público mientras el reloj corría.

Aun con dolor, Andy Chango intentó resumir su estado con una mezcla de humor y frustración: “Estoy en una situación paradojal porque quiero que me trague la tierra, pero por prescripción médica tengo que tener el pulgar para arriba”.

Las malas noticias se extendieron a la devolución del jurado, quienes fueron "tajantes" al determinar que el desempeño de la dupla no alcanzó el nivel esperado. Tanto Esteban como Andy debieron colocarse el delantal gris y fueron convocados a regresar el jueves, con la difícil misión de lograr subir al balcón y evitar la eliminación.