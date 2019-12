Vicepresidente Pergolini pide "disculpas" a los socios de Boca a través de un comunicado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mario Pergolini, vicepresidente primero de Boca Juniors elegido en los comicios realizados el pasado domingo 8, pidió esta noche “disculpas” a los socios de la institución por no haber entablado comunicación todavía, después de consumado el triunfo en las urnas.



A través de un comunicado publicado en el sitio oficial del club, el también empresario de medios resaltó que en los días que transcurrieron desde la victoria “tomamos decisiones que necesitaban atención pero que todavía no hemos explicado y pueden sonar confusas”.



Pergolini contó, además, que recién el viernes 13 pudimos “llevar adelante la entrega del club de parte de las autoridades salientes a la actual comisión”.



“No fue tarea sencilla ya que es la primera vez en casi 20 años que se renueva por completo la CD y nosotros, para llevar adelante lo que queremos en nuestro club, ya tenemos un equipo pensado para hacerlo”, agregó el hombre fuerte de Vorterix.



Pergolini cuestionó la información brindada por la anterior gestión encabezada por Daniel Angelici. “Sólo nos entregaron un informe de lo económico que, si nos guiábamos por las declaraciones que se hacían constantemente, el club no está como todos creíamos”, reveló.



“Pero eso se sabrá en breve con los resultados de la exhaustiva auditoría que hemos comenzado a hacer. Apenas la tengamos la publicaremos”, puntualizó.



Pergolini elogió, en cambio, la predisposición hallada en la institución: “Nos encontramos con gente buena, profesional y predispuesta a seguir haciendo de Boca una de las instituciones más importantes del mundo”.



“Salvo lugares que necesitamos personas de nuestro equipo, la gran mayoría seguirá en el día a día del club”, aseguró el vicepresidente.