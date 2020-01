Víctimas de abuso del caso Próvolo viajan a la ONU para denunciar al Vaticano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cuatro víctimas de abusos sexuales cometidos en el ex instituto religioso para niños sordos Antonio Provolo y dos abogados querellantes viajarán el mes próximo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, para presentar un informe contra el Vaticano por encubrimiento y luego a Roma donde esperan ser recibidos por el Papa Francisco.



Según adelantó hoy a Telam el querellante de la organización Xumec, Lucas Lecour, presentarán un informe a los comités contra los derechos de los niños y contra la tortura “por el incumplimiento de los tratados por parte del Vaticano”.



Según explicó, el Vaticano “debería haber colaborado desde la Iglesia en la investigación, no encubrir a los sacerdotes e indemnizar a las víctimas, todo lo que no sucedió en Mendoza, sino todo lo contrario”.



A fines de noviembre pasado los curas Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) fueron condenados a la pena de 45 y 42 años de prisión respectivamente, y el jardinero Armando Gómez (49) a 18 años de cárcel, por 25 casos de abusos sexuales cometidos a niños sordos dentro del instituto con y sin acceso carnal y corrupción de menores.



La presentación ante la ONU que aún está en etapa de elaboración, “es para informarle a los representantes de ambos comités que en el caso Próvolo, el Vaticano no hizo de lo que se le recomendó”.



Asimismo apuntó contra el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, interventor de la iglesia católica en el caso Próvolo representando al Vaticano, quien -según comentó Lecour- “no colaboró como debía”.



Las cuatro víctimas, dos hombres y dos mujeres mayores de edad y sus abogados viajarán el 14 de febrero próximo a Ginebra donde presentarán un informe contra el incumplimiento de los tratados por parte del Vaticano ante relatores de Naciones Unidas; y luego viajarán a la ciudad a italiana de Roma donde participarán de un encuentro de víctimas de la iglesia católica de todo el mundo.



“La idea es que el Papa reciba a las víctimas”, dijo Lecour.



El histórico veredicto de noviembre pasado fue dictado en Mendoza por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, y marcó una condena emblemática contra la iglesia, con amplia repercusión mundial.