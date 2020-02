Víctimas viajaron a Roma y Ginebra para denunciar abusos de la Iglesia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los denunciantes que fueron víctimas de abusos sexuales en el Instituto Provolo y sus abogados querellantes viajaron hoy a Europa, invitados por una organización internacional que lucha por el fin del abuso eclesiástico en el mundo, para presentar la causa ante el Comité Contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño en la ciudad de Ginebra (Suiza).



“Denunciaremos al Estado Vaticano por encubrimiento y obstrucción al proceso judicial”, informaron hoy los allegados a las víctimas.



Trece jóvenes y los abogados querellantes de la organización no gubernamental Xumek, Lucas Lecour y Sergio Salinas viajaron este mediodía invitados por Ending Clergy Abuse - ECA, organización internacional que lucha por el fin del abuso eclesiástico en el mundo.”



En conferencia de prensa minutos antes del abordar vuelo, Lecour criticó que “los obispos se pronuncian en contra de la pederastia pero la iglesia no colabora con las investigaciones y las investigaciones siguen siendo truncas”.



“Llevamos un reclamo actual, una sentencia ejemplar que puede generar incidencia”, auguró el letrado.



El contingente presentará el caso ante el Comité Contra la Tortura (CAT, por su sigla en inglés) y el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por su sigla en inglés) en la ciudad de Ginebra, detallaron voceros de la organización de Derechos Humanos Xumek.



“Luego iremos a Roma, a un encuentro con organizaciones que luchan por el fin del abuso eclesiástico y sobrevivientes.”, dijo hoy Lecour, quien solicito una entrevista allí con el papa Francisco, pero aún no fue confirmada.



“Con nuestras manos y nuestras voces rompemos el silencio, en Argentina y el mundo”, expresaron las víctimas.



A fines de noviembre, los sacerdotes Horacio Corbacho (59) y Nicola Corradi (83) fueron condenados a la pena de 45 y 42 años de prisión respectivamente, y el jardinero Armando Gómez (49) a 18 años, por los abusos sexuales cometidos a niños sordos dentro del instituto.



El histórico veredicto fue dictado en Mendoza por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, y marcó una condena emblemática contra la iglesia, con amplia repercusión mundial. Por otra parte, estas ultimas semanas comenzaron las audiencias preliminares para llegar al segundo juicio por el caso Próvolo- que aun no tiene fecha- y en las que hay nueve imputadas, entre ellas las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de las ex apoderada legal del Instituto, Graciela Pascual.