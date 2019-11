Vidal se reunió con la Mesa Agropecuaria y se comprometió a seguir trabajando con el sector

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encabezó hoy la última reunión de la Mesa Agropecuaria Provincial durante su gestión y aseguró que "el 10 de diciembre no termina nada" ya que se comprometió a seguir trabajando junto al sector cuando deje su cargo.



Frente a los representantes de Carbap, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria, y acompañada por el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, la mandataria sostuvo: "sepan que este ámbito va a continuar con otro nombre y lo va a coordinar Leo (Sarquís). Cuenten con nosotros. El 10 de diciembre no termina nada, empieza algo nuevo desde un lugar diferente pero siempre sosteniendo este espacio de escucha".



Por otra parte se refirió a la transición en el gobierno provincial y señaló que "estamos en un proceso correcto y ordenado. Venimos avanzando muy bien y de la otra parte venimos recibiendo también la mejor predisposición. Pero hasta el 10 de diciembre tenemos una responsabilidad que cumplir".



Vidal repasó los logros de su gestión en materia agropecuaria y destacó que "la mayor inversión para los caminos rurales ya la hicimos al comprar las máquinas. Ya están. Sepan que está todo listo para que se continúen los trabajos para mejorar los caminos rurales".



En materia hidráulica, precisó que "sólo falta adjudicar un tramo de la última etapa de las obras del Salado. Todos los fondos están garantizados. Esto no le va a representar más gastos al gobierno nacional y va a cambiar radicalmente la producción en la Provincia de Buenos Aires. Sería una pena que esa obra que está en ejecución se detenga. Desde nuestro lugar vamos a seguir defendiéndola ya que es una política de Estado que todos deberíamos empujar".



"Sin dudas hay oportunidades que están floreciendo. La más obvia es la carne. Hemos trabajado mucho con Leo (Sarquís) y con Mauricio (Macri) en el acuerdo con la Unión Europea. Tenemos que empujar porque la Provincia de Buenos Aires es la más beneficiada en ese acuerdo. Va a ser parte de nuestra agenda y sería muy bueno que también esté en la agenda del sector", anticipó Vidal.



Estuvieron presentes por Agroindustria el Jefe de Gabinete, Jorge Srodek; los Subsecretarios, Miguel Tezanos Pinto y Sergio Robert; el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet; y el diputado nacional, Pablo Torello.



También asistieron los diputados provinciales Alex Campbell (electo); Oscar Sánchez; Carolina Barros Schelotto; Anastasia Peralta Ramos (electa); Sergio Siciliano (electo); Susana Lazzari; los senadores provinciales Andrés De Leo y Carolina Tironi; el presidente Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; el presidente de Carbap, Matías De Velazco; por Federación Agraria Argentina, José Luis Mammarella; de Coninagro, Ariel Ebertz; entre otros.