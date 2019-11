Villa Dálmine venció a All Boys en Floresta por la Primera Nacional

Villa Dálmine derrotó esta tarde a All Boys por 1 a 0, en el barrio porteño de Floresta, por la decimotercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional.



Brian Orosco (45m.Pt) marcó el único gol del partido, jugado en el estadio Islas Malvinas, de All Boys, y fue arbitrado por Bruno Bocca.



All Boys tuvo la más clara en el primer tiempo, con un tiro libre de Sebastián Navarro que dio en el palo derecho del arco de Juan Marcelo Ojeda.



Pero sobre el cierre de la primera etapa Nicolás Zalazar le “entregó” la pelota a Orosco, que elaboró una pared con Nicolás Del Priore y definió con un toque suave ante la salida de Joaquín Pucheta.



Así Dálmine aprovechó la ingenuidad defensiva de un equipo que quiso salir siempre desde el fondo cuando lo desaconsejaba la presión alta del visitante.



En el complemento All Boys lo tuvo dos veces con sendos cabezazos de Facundo Parra, el primero rechazado por Ojeda y restante desviado.



Pero el desarrollo lo controló Dálmine, que tuvo un par de buenos contragolpes con Gabriel Lesman, el primero bien resuelto por Pucheta y el segundo desviado.







= Síntesis =







All Boys: Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar y Facundo Cardozo; Darío Stefanatto y Sebastián Navarro; Alan Espeche, Marco Iacobellis y Facundo González; Facundo Parra. Dt: José Romero.



Villa Dálmine: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Juan Alvacete y Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Nicolás Del Priore, Matías Ballini y Brian Orosco; Gabriel Lesman y Marcos Arturia. DT: Lucas Bovaglio.







Gol en el primer tiempo: 45m. Orosco.







Cambios en el segundo tiempo: inicio Mirko Ladrón por Navarro (AB) y Jonatan Benedetti por González (AB), 22m. Sergio Díaz por Banegas (VD), 23m. Facundo Callejo por Stefanatto (AB), 35m. Denis Brizuela por Arturia (VD) y 41m. Santiago Moyano por Orosco (VD).



Estadio: Islas Malvinas, de All Boys.



Árbitro: Bruno Bocca.