Este viernes, en una de las sesiones del Senado en el Congreso de la Nación, se dio entre el bloque de Unión por la Patria y el oficialismo. El problema radicó en que, se retiró el busto de Néstor Kirchner que estaba ubicado en una de las salas de la Cámara Alta. Esta decisión de la vicepresidente Victoria Villarruel, causó el enojo y descontento de algunos senadores kirchneristas. La vice les respondió que “no fue senador, vicepresidente y no soy la viuda”.

El cruce principal se dio entre el senador de Unión por la Patria, José Mayans, quien le preguntó directamente a Villarruel dónde estaba el busto de Néstor Kirchner, a lo que ella respondió “está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón”.

Mayans, rápidamente le contestó que “es la misma visión que se tuvo con el Palacio de Unzué”, a lo que la presidente de la Cámara Alta contestó que es “la visión de representar a todos los argentinos. “Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer a Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso”, refutó el senador.

“No se olvide de Isabel Martínez de Perón, a la que ustedes no quisieron poner”, contraatacó Villaruel y el senador finalizó diciéndole que “usted está para conducir el debate, no puede responder. Así que Presidenta, por favor colabore para que la vida de los argentinos no sea tan miserable como ha empezado a partir del Gobierno de Milei”.

Previamente, la senadora Anabel Fernández Sagasti había denunciado a través de redes sociales sobre el faltante del busto: “Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso, pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”, escribió la dirigente mendocina.