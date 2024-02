Fabricio Benedetti fue uno de los miembros fundadores de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan en el año 2005. En aquel entonces, la entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios mineros no contaba con personería jurídica, por lo que para poder alquilar el lugar donde se instalaría CASEMI, Benedetti debió prestar la firma. Ahora, por este hecho debe afrontar un juicio millonario en su contra.

Unos años después de su fundación, Benedetti dejó de pertenecer a la institución, pero ésta siguió funcionando con normalidad en ese mismo domicilio. La casa ubicada en calle 9 de Julio en Capital fue devuelta a su propietario, posteriormente y, éste no aceptó las condiciones en las que le entregaron el inmueble. Es por ello que inició juicio contra el inquilino, es decir, contra Fabricio Benedetti.

“Hoy surge este inconveniente y me tengo que hacer cargo” sentenció Benedetti.

La próxima semana comenzará el juicio en el que están en juego $6.500.000 que Benedetti deberá afrontar de su bolsillo. En diálogo con DIARIO HUARPE el damnificado expresó: “Me da mucha lástima que una institución de la cual formé parte desde el principio me abandone, en esta etapa, siendo que yo ya no estoy en la entidad. Los que quedaron, yo creía que eran amigos”.

Sobre la respuesta que obtuvo al plantear su inconveniente a las autoridades actuales de CASEMI, Benedetti expresó: “Siempre me atendieron el teléfono, pero nunca me solucionaron nada. Me dijeron que todo constaba en acta, que se iban a hacer cargo y yo nunca vi esa acta”.