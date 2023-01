En las últimas horas, el hockista sanjuanino campeón del mundo, Carlos Nicolía, realizó un posteo en sus redes sociales con la intención de poner fin a las agresiones que recibe mientras juega. Actualmente, el campeón del mundo, se encuentra jugando en el Benfica de Portugal y contó que siempre que visita el mismo estadio en el que hace de local el clásico rival Porto, le gritan “Asesino, mataste a tu mujer”.

Nicolía relató que llegó en el 2014 a Benfica. En ese entonces, su hijo tenía 3 años y su mamá acababa de morir. “Tuve la suerte de encontrar una gran familia benfiquista, que me acompañó siempre, pero hace nueve años que cada vez que fui al Dragao Caixa (Estadio del Porto) la gente atrás del banco de suplentes me grita asesino, mataste a tu mujer y muchas cosas que hasta me dan vergüenza decirlas”, contó el deportista.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con una reflexión evidente, Nicolía expresó “Mi hijo tiene 11 años y entiende todo”. Es una pena que en un evento deportivo se haga esto, usando el fallecimiento de una persona, que luchó contra una enfermedad, riéndose de la muerte en sí. Una vergüenza”.

Cansado de la situación, Nicolía reveló en su posteo: "9 años pasé escuchando estas cosas cada partido, PERO HOY DIGO BASTA. Llevo una lucha solo, contra la discriminación que siento de los reglamentos que las federaciones de hockey hacen y que no sé si algún día gane, pero esta otra se termina hoy. ¡No por mí, sino por mi hijo… no quiero que escuche nunca que hay gente que usa la pérdida de su madre por una rivalidad o creerse graciosos! Todo tiene un límite… RESPETO".