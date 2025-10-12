Un nuevo caso de inseguridad se registró en el departamento Rawson. La Policía de San Juan detuvo a un hombre acusado de agredir con arma blanca a un joven y de violar un domicilio en el Lote Hogar Nº 18.

El hecho ocurrió cuando el acusado, identificado como Rodrigo Cesar Nahuel Caballero Flores, de 24 años, se encontraba en la zona y, por motivos que aún se investigan, atacó con un cuchillo a un joven de 27 años, provocándole una herida en el hombro izquierdo. La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital Rawson, donde recibió atención médica; las lesiones fueron leves pero requirieron sutura.

Publicidad

Tras la agresión, el sospechoso huyó e ingresó a una propiedad privada, donde logró esconderse en el fondo de la vivienda. Sin embargo, fue hallado por el propietario, un hombre de 54 años, quien alertó a la Policía. Efectivos de la Comisaría 25ª llegaron al lugar y llevaron a cabo la detención del delincuente.

El caso fue comunicado a la UFI de Flagrancia, y el ayudante fiscal, Rodrigo Lafont, dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, con la detención de Caballero y el comienzo de las actuaciones judiciales correspondientes.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que el acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias que motivaron tanto la agresión como la violación del domicilio.