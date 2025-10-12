Policiales > Comisaría 25ª
Violencia en Rawson: detuvieron a un joven tras apuñalar a otro con un cuchillo
POR REDACCIÓN
Un nuevo caso de inseguridad se registró en el departamento Rawson. La Policía de San Juan detuvo a un hombre acusado de agredir con arma blanca a un joven y de violar un domicilio en el Lote Hogar Nº 18.
El hecho ocurrió cuando el acusado, identificado como Rodrigo Cesar Nahuel Caballero Flores, de 24 años, se encontraba en la zona y, por motivos que aún se investigan, atacó con un cuchillo a un joven de 27 años, provocándole una herida en el hombro izquierdo. La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital Rawson, donde recibió atención médica; las lesiones fueron leves pero requirieron sutura.
Tras la agresión, el sospechoso huyó e ingresó a una propiedad privada, donde logró esconderse en el fondo de la vivienda. Sin embargo, fue hallado por el propietario, un hombre de 54 años, quien alertó a la Policía. Efectivos de la Comisaría 25ª llegaron al lugar y llevaron a cabo la detención del delincuente.
El caso fue comunicado a la UFI de Flagrancia, y el ayudante fiscal, Rodrigo Lafont, dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, con la detención de Caballero y el comienzo de las actuaciones judiciales correspondientes.
Las autoridades confirmaron que el acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias que motivaron tanto la agresión como la violación del domicilio.
Manu, hijo de Daniel Fanego, reveló su romance con una actriz y habló a fondo de su identidad no binaria
Manu, hijo de Daniel Fanego, reveló su romance con una actriz y habló a fondo de su identidad no binaria
Un grupo de científicos descubrió que ciertos abetos del norte de Finlandia contienen diminutas partículas de oro en sus hojas. El secreto estaría en bacterias que transforman el metal del suelo en nanopartículas dentro del árbol. Este fenómeno natural podría abrir una nueva era en la exploración minera, más limpia y respetuosa con el ambiente.