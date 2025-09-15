Trece personas, la mayoría de ellas oriundas de la provincia de Tucumán, fueron detenidas este domingo tras protagonizar una violenta gresca con una familia que viven en el departamento Angaco. El disturbio, que movilizó a la Policía y a la Justicia, se desencadenó por una presunta deuda que los tucumanos reclamaban a los Riberos.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, en inmediaciones de calle Velazquez y nacional cerca del barrio Presidente Perón, cuando vecinos denunciaron una fuerte confrontación entre un grupo de sujetos y una familia de la zona. Ante los llamados de alerta, personal de la Unidad Operativa Las Tapias de Angaco se dirigió al lugar para intervenir en el violento altercado.

Durante el operativo, los efectivos lograron controlar la situación y aprehendieron a trece de los involucrados. A estos se les secuestraron varias armas blancas, elementos que habrían sido utilizados en la confrontación, lo que da cuenta de la violencia del episodio. Aunque no trascendió públicamente el tipo de deuda que motivó el enfrentamiento, el uso de cuchillos y otros objetos punzantes evidencia la gravedad de la disputa.

Los detenidos de la provincia de Tucumán fueron identificados como: Fabio Aquiles Pettrossi, de 37 años; David Javier Vaca, de 35; Juan Manuel Froia, de 43; Juan Luis Pizzoni, de 30; Javier Enrique Rojas, de 20; Lucas Facundo Rocha, de 22; Alan Emanuel Collante, de 23; Brian Gonzalo Collante, de 30; y Mauro Agustín Collante, de 28. Todos ellos con domicilios en distintas localidades tucumanas.

Por su parte, los sanjuaninos aprehendidos, todos ellos de apellido Riveros, son Antonio Adrián, de 43 años; Ariel Maximiliano, de 23; Miguel, de 54; y Gabriel, de 27. Todos con domicilio en Angaco, lugar donde se originó el violento episodio.

Una vez controlada la situación, los trece detenidos fueron trasladados a la Comisaría 20° para continuar con los procedimientos de rigor. Allí, se los puso a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la gresca y la situación legal en la que quedaron. La investigación busca esclarecer los motivos exactos del enfrentamiento y las responsabilidades penales de cada uno de los implicados en el violento suceso que alteró la tranquilidad de la tarde en Angaco.