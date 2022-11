Viral: Chapu Martínez aparece llorando luego de recibir amenazas de muerte

El Chapu Martínez fue amenazado de muerte por la derrota de Argentina de este martes 22 de noviembre. En el debut del Mundial de Qatar 2022, la "Albiceleste" fue superada y muchos culparon al reconocido influencer. Este, que llegó a la fama por sus videos y por crear el el tema "traeme la Copa, Messi", pasa horas de mucha preocupación. En las redes sociales, lo tildaron de "mufa" y hasta buscaron lastimarlo con su familia.

Cuando arribó al Mundial, el Chapu Martínez había indicado: "Llegamos a Qatar. Ahora sí, pese a las idas y vueltas, las alegrías, quilombos, problemas, bajones y una montaña rusa cargadísima de emociones, lo terminamos consiguiendo y todo pasa por algo, así lo siento. No voy a bajar los brazos y voy a pisar el acelerador más que nunca, hoy arranca el Mundial. Hoy llegamos a Qatar. Vamos Argentina".

Luego que la Selección Argentina perdiera su primer partido frente a Arabia Saudita tras un 2 a 1, él y su hijo fueron amenazados. Frente a esta situación, Coscu, famoso influencer argentino no dudó en defenderlo: "¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido le están amenazando que le van a matar al hijo, sólo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir".

El dolor del Chapu Martínez ante lo sucedido

Tras las amenazas, Chapu Martínez reaccionó diciendo: "Es un bajón, sobre todo por las amenazas a mi familia, que ayer estuvo destruída. Mi viejo me mando un video de diez minutos leyendo una carta que me hizo, un primo un audio llorando. Amenazaron con matar a mi hijo, a mi familia. La verdad que esto lo arrastro desde hace cuatro años y no lo quise hacer público de una manera tan fuerte, pero ayer se viralizó desde que Coscu me apoyó en Twitter e Instagram y empezarona compartir".

"Exploté porque una cosa es que me bardeen a mí, que me duele porque soy una persona y no tengo mala intención, vine a trabajar a hacer videos para que la gente se divierta, cubrir y a disfrutar como hincha y tengo agresiones y amenazas hacia mi persona y familia. Atrás de un grabador de contenido, un influencer o quien quieras, hay una persona. Por favor paren, puede terminar mal", finalizó en forma de petición y concientización por lo sucedido.