Virginia Gallardo, actriz y recientemente electa diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, respondió a las críticas de la familia de Ricardo Fort tras la publicación de una foto con el empresario en plena campaña electoral. La legisladora aseguró que nunca utilizó su relación con Fort para obtener votos.

“Me llama la atención que, después de 15 años, me sigan vinculando con una historia pasada. No especulo ni utilicé mi relación con Ricardo para obtener votos”, declaró Gallardo en una entrevista en el programa Intrusos (América). La aclaración se dio luego de que Marta y Felipe Fort, hijos del chocolatero, expresaran su malestar a través de su abogado César Carozza, quien sostuvo que la publicación de la imagen fue “un golpe oportunista” y que no contó con el consentimiento de la familia.

La familia de Fort también destacó que Gallardo no solía recordar públicamente a Ricardo en fechas significativas, como el aniversario de su nacimiento o su fallecimiento, y consideró que la publicación tenía un objetivo político. Sin embargo, Gallardo rechazó estas acusaciones: “No estoy pergeñando cosas. Subí una foto y generó lo que generó, que no lo esperaba. ¿Tengo que volver a explicar?”, cuestionó.

Además, la diputada se refirió al hostigamiento que recibió desde su postulación: “Cuando me postulo, algo nuevo para mí y para todos, empezó el famoso hate: ‘vos te hiciste famosa por ser novia de...’, ‘sos un gato de...’. Hay un millón de mensajes así por día”, relató.

Respecto a la serie biográfica sobre Ricardo Fort, Gallardo aclaró que decidió no participar por razones personales y no económicas: “No había pedido dinero y lo viví junto a ustedes, lloré con ustedes, me peleé con ustedes. Ya expliqué en el programa, no formé parte por un montón de razones, entre ellas la situación de Gustavo Martínez”.

La diputada enfatizó que no busca lucrar con la figura de Fort ni generar especulación política: “Siento que todo el tiempo tengo que dar explicaciones de cosas que no soy, de cosas que no hago, de cosas que no especulo”. También expresó su sorpresa ante los cuestionamientos de sus excompañeros de Intrusos: “Me dolió de ustedes, que lo vivieron conmigo y fueron mis compañeros. Que de ahí uno diga que es un cachivache, que me va a mandar una factura porque ahora quiero lucrar con él”, afirmó.

Finalmente, Gallardo reiteró que su decisión de publicar la imagen no tenía fines políticos y lamentó la exposición pública de un asunto que consideró privado. Por su parte, la familia Fort no iniciará acciones legales, pero mantiene la postura de que la publicación no fue autorizada y fue interpretada como un intento de obtener adeptos durante la campaña electoral.