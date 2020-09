Visita de Fernández a San Juan: el día en el que lo sanitario no importó

Los más de 400 infectados y los 22 muertos que hasta el momento dejó el coronavirus poco importaron a la hora de movilizar gente para el recibimiento de Alberto Fernández, en su primera visita a San Juan como máxima autoridad del país. Ese día y por más que a muchos les moleste, lo sanitario no importó o por lo menos, en las acciones, ese fue el mensaje que dieron a la mayoría de los sanjuaninos que desde el 19 de marzo padecen, pero cumplen, la cuarentena más larga del mundo.

En todos lados hay dirigentes que pretenden "ser más papista que el papa" y obviamente San Juan no es la excepción. Es que si bien el gobernador Uñac pidió "NO" movilizar militantes, intendentes y dirigentes sindicales hicieron caso omiso, "se cortaron por la canchita" y sin recordar que hace poco más de 20 días San Juan tuvo un brote de coronavirus sacaron a la calle todo su arsenal proselitista, bien al estilo del peronismo, con la única intención de mostrar su poder de convocatoria. Poder que en los tiempos actuales a nadie le importa, ya que muchos de los que dieron el presente lo hicieron amenazados de perder su fuente laboral –contratos que no superan los $8.000-. Una maniobra más de la vieja política, de esa política que todos discuten y castigan, pero a la que recurren siempre a la hora de sacar gente a la calle.

La masiva y multitudinaria movilización de militantes, en distintos departamento de la provincia, cayó como patada hígado. Molestó, caldeó los ánimos y dejó interrogantes que, por ahora, nadie se anima a contestar. Los mismos que pusieron las reglas, fueron los que el día martes las rompieron. En pocas palabras, se burlaron de nosotros, se nos rieron en la cara y me arriesgo a decir que esto que hoy escribo también lo piensan muchos más sanjuaninos.

Y la crítica no recae sólo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Judicial. Es que así como ponderan la performance del Fuero de Flagrancia durante la cuarentena accionando contra aquellos que irresponsablemente participan y organizan fiestas clandestinas, también lo deberían haber realizado con los que orquestaron y fueron parte de la movilización militante ¿O tienen coronita?

Tampoco puedo dejar de mencionar la cantidad de colectivos y camiones que formaron parte de la caravana multicolor del peronismo sanjuanino. Gente viajando amontonada, como ganado y sin tener en cuenta los protocolos vigentes para combatir a un virus que en el país ya se cobró más de 11.500 muertes.

Para finalizar y más allá de la irresponsabilidad de los dirigentes, políticos y sindicales, y de la inacción judicial, también es hora que quienes participaron de la movida peronista para darle la bienvenida a Alberto Fernández, en este contexto de pandemia, se pongan la mano en el corazón y reconozcan que, como dicen los jóvenes "se la mandaron".