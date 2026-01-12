Pepe Cibrián Campoy ofreció disculpas públicas luego de sus declaraciones críticas sobre el musical Come From Away. El hecho derivó en una fuerte discusión vía redes sociales con el director de cine Enrique Piñeyro, porque es el esposo de Carla Calabrese, la directora y productora de la comedia musical en cuestión.

El director teatral, reconocido como el “padre” de la comedia musical argentina, (creador de Drácula, el Jorobado de NotreDame y otros éxitos nacionales) escribió un comunicado en su cuenta de Instagram, acompañado de un video en donde ratifica sus disculpas por los comentarios que hizo. Sin embargo, dejó en claro que está en contra del uso del inglés en la vida cotidiana porque “nos quita la identidad al pueblo”.

“Es de caballeros reconocer los errores y pedir disculpas. Nobleza obliga, por aquí dejo mi descargo y repito mi arrepentimiento de las frases equivocadas que dije en una entrevista hace unos días. Pido perdón en primer lugar a Carla Calabresse, a Enrique Piñeyro y a todo el elenco de Come from Away”, señaló.

Finalmente, reiteró el pedido de disculpas a todas las personas que se pudieron sentir ofendidas por su comentario. “Por último, a todos los que se sintieron ofendidos con mis desafortunadas frases. Gracias y viva el teatro en cualquiera de sus formas, lo más importante es que haya trabajo y salud para todos”.

La controversia se desató tras una entrevista en la que Cibrián cuestionó la puesta en escena del musical de origen canadiense, al que definió como “musical americano” y además se mostró en contra de usar un título en inglés en la cartelera nacional

Tras sus declaraciones, llegó la respuesta de Piñeyro, quien desmintió que se trate de una producción estadounidense y destacó el éxito del espectáculo en Argentina y España, donde fue visto por más de 100 mil espectadores y obtuvo 48 nominaciones y 15 premios. También defendió el carácter argentino del equipo artístico y cuestionó el tono de las declaraciones de Cibrián.

Cabe recordar que dicho espectáculo dirigido por Calabrese, fue presentado en septiembre del año pasado en el Teatro del Bicentenario de San Juan. Resultó en una función única en la que narra la historia basada en hechos reales sobre familias varadas en un pueblo canadiense tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

El musical Come from away tuvo su debut en San Juan, en septiembre del año pasado, en el Teatro del Bicentenario.

La versión argentina de la obra original de Broadway, estrenada en el Teatro Maipo de Buenos Aires, es protagonizada por Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Fede Couts, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Pepa Lucas, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Pérez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis y Fátima Seidenari. La dirección musical es de Santiago Rosso y la dirección coreográfica de Agustín Pérez Costa.