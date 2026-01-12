Llegan nuevas propuestas culturales para desarrollar en este verano de 2026. El Mercado Artesanal Luisa Escudero convoca al público interesado a participar de los talleres de capacitación y formación en artesanía textil.

Durante todo enero, habrá cursos de acceso gratuito y otros arancelados. Entre las iniciativas se encuentran el taller gratuito de crochet con puntos básicos, que contará con dos clases. Comenzará el 19 de enero próximo y se dictará los lunes de 9:30 hs. a 11:30 hs. y las inscripciones son a través del contacto telefónico: 2645180456.

El segundo taller es de crochet para top y remera. El mismo es arancelado, con duración de cinco encuentros. La primer clase está pautada para el 21 de enero y se cursará los miércoles y los viernes de 9:30 hs. a 11:30 hs. Las inscripciones se realizan al 2645180456.

El tercer taller es de intervención textil, también se cobra arancel con cuatro clases intensivas a partir del 24 de enero. Se dictará los sábados de 10 hs. a 13 hs. Las personas interesadas pueden consultar e inscribirse a través del contacto 2646246420.

El cuarto taller es de sublimación manual, también cuenta con arancel y empezará el 24 de enero. Las clases son los sábados de 9.30 hs. a 11.30hs. Las inscripciones se realizan comunicándose al 2645642991.

Finalmente, el quinto taller es de teñido textil, al igual que los anteriores será arancelado, con una duración de cuatro clases, que comenzará el 28 de enero. Se desarrollará cada miércoles de 9 hs. a 11:30 hs. con inscripciones al 2646246420.