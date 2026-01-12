Dos efectivos policiales de la Comisaría 14ª resultaron heridos este domingo al protagonizar un siniestro vial mientras se dirigían a tomar servicio, en un tramo de Ruta 12, en el departamento Santa Lucía.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:55 horas, cuando el agente Nahuel Díaz circulaba en una motocicleta Yamaha YBR 125 cc de color gris, acompañado por la agente Agostina Olivares, quien se desplazaba en una motocicleta Honda 125 cc. Ambos transitaban por Ruta 12, de Este a Oeste, a la altura del kilómetro 21.

Según informaron fuentes policiales, a unos 200 metros antes de llegar al semáforo ubicado en la intersección de calle Las Moras y Ruta 12, en el mismo sentido de circulación lo hacía un automóvil Fiat Uno de color blanco, dominio KGH-172, conducido por Hernán Font, de 28 años, domiciliado en Santa Lucía. Por motivos que se investigan, el conductor del vehículo frenó su marcha, lo que provocó que ambas motocicletas impactaran contra la parte trasera del auto.

Como consecuencia del choque, los conductores de los rodados de menor porte resultaron lesionados, mientras que el automovilista salió ileso. En el lugar intervino una ambulancia del servicio de emergencias 107, que trasladó a la agente Olivares, y una ambulancia departamental de Zonda, que hizo lo propio con el agente Díaz. Ambos fueron derivados al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su atención médica.

Ambos efectivos resultaron con politraumatismo de cadera y el agente Díaz una herida cortante en la boca, pese a las lesiones los uniformados están fuera de peligro.

Si bien el hecho fue en jurisdicción de Comisaría 14° y porque los efectivos policiales también son de esa dependencia, por disposición del ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, las actuaciones se iniciaron en la Comisaría 15ª de Ullum, y se ordenó el traslado de los vehículos involucrados a esa dependencia policial para los fines legales correspondientes.