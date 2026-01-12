Las obras de cerramiento perimetral en el Barrio San Martín alcanzaron un 80% de avance, según confirmó Alejandro Marinelli, presidente del consorcio del complejo habitacional, en diálogo con DIARIO HUARPE. Los trabajos forman parte de un plan integral de mejoras anunciado hace algunos meses, que incluye mayor control de accesos, refuerzo de seguridad y obras de infraestructura.

El consorcio cuenta con diferentes remodelaciones actualmente. (Foto archivo DIARIO HUARPE)

“El cierre perimetral está en un 80% de avance. Esto significa que hemos instalado todas las partes de cerramiento de calle José María del Carril”, explicó Marinelli. Además, detalló que se están colocando portones en distintos sectores, como en la torre tanque y la torre cinco.

En materia de seguridad, el referente del barrio indicó que continúan las gestiones con la Policía de San Juan y con el área de Presupuesto, encargada de habilitar los gastos necesarios. “Estamos insistentemente hablando con el encargado del área de presupuesto de la policía y con la gente de la municipalidad”, señaló, reconociendo que hubo demoras por el recambio de funcionarios municipales luego de las elecciones.

A pesar de ese contexto, Marinelli destacó el buen diálogo actual con autoridades locales: “Hoy por hoy se ha reorganizado medianamente y tenemos muy buen diálogo con el secretario de Gobierno, el doctor Juan Sansón, y con el presidente del Consejo de Vivienda”.

En cuanto al sistema de vigilancia, confirmó que se instalarán 32 cámaras de seguridad, tres de ellas conectadas al Cisem 911, cubriendo todo el consorcio. “No van a ser ni menos ni más, van a ser las que habíamos acordado”, aclaró.

Mayor compromiso en obras y ordenamiento

El presidente del consorcio remarcó que el funcionamiento de las cámaras ya permitió reducir incidentes de vandalismo, como roturas y daños en puertas y portones. “Hemos logrado captar en imagen a la persona que producía el daño y como consecuencia ha tenido que pagarlo”, relató, citando un caso ocurrido en la torre siete.

Ese mayor control se refleja también en el compromiso de los vecinos. “Cuando ingresamos teníamos 420 expensas pagas, hoy pagan entre 530 y 540 de las 768. Eso habla a las claras de que la gente ve que se están realizando mejoras”, afirmó Marinelli.

Además del cerramiento y la seguridad, el consorcio retomó el plan de reparación de techos, una problemática histórica del barrio. “Toda la torre cinco ya está terminada y estamos entrando a la torre uno. Son 32 techos los que hay que reparar”, explicó, destacando la contratación de una empresa privada y el ordenamiento del tendido de cables en los edificios.

Lo que se viene

Como cierre, Marinelli confirmó que el Barrio San Martín fue uno de los ganadores del presupuesto participativo municipal, lo que permitirá avanzar con la señalización completa del consorcio. “No solamente va a estar iluminado el ingreso, sino que además se va a saber dónde está cada sector y cada torre”, detalló.

“Todo tiene su tiempo, pero no importa, nosotros somos pacientes”, concluyó el presidente del consorcio, confiado en que las obras continuarán y marcarán un antes y un después para el barrio.