Unión empató 2-2 con Peñaflor y sigue en la lucha por el ascenso

En una serie que combinó oficio, carácter y momentos decisivos, Unión de Villa Krause selló su pase a las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur tras imponerse 4-2 en el global frente a Peñaflor. El equipo azul ahora espera un duelo clave ante FADEP de Mendoza, club que preside el ex arquero Sebastián Torrico.

La llave comenzó con una ventaja crucial para Unión, que en su estadio "12 de Octubre" logró un contundente 2-0 en el partido de ida. Esa diferencia resultó determinante para afrontar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta en San Martín.

Un partido de ida y vuelta en la revancha

En la cancha de Peñaflor, el local salió con todo buscando revertir el marcador, presionando alto y generando situaciones de peligro. Sin embargo, Unión demostró experiencia y puntería: supo contrarrestar el ímpetu inicial del "Canario" y golpear en los momentos justos, llevándose un empate 2-2 que certificó su pase a la siguiente fase.

El global de 4-2 refleja la autoridad con la que el equipo de Villa Krause manejó la serie, combinando un buen juego en casa y una actitud sólida como visitante.

Próximo desafío: FADEP y la sombra de Torrico

En semifinales, Unión se medirá a FADEP, un equipo mendocino que llega con el respaldo institucional y la experiencia de Sebastián Torrico, histórico arquero y actual presidente del club. El duelo promete ser un enfrentamiento estratégico entre dos equipos que buscan un lugar en la final regional y continuar su camino hacia el ascenso.

La hinchada de Unión celebró el triunfo en las redes sociales, destacando la capacidad del equipo para "sufrir y gozar" en partidos clave. El ambiente en Villa Krause es de optimismo, aunque con respeto hacia un rival que viene con pedigree dirigencial y futbolístico.

El camino al ascenso se define

Con esta victoria, Unión de Villa Krause demuestra que es un candidato serio en la Región Cuyo. El equipo ahora deberá prepararse para otra serie a vida o muerte, donde un error puede costar la ilusión de subir de categoría.

El primer partido de las semifinales se jugará en los próximos días, con horario y sede por confirmar por parte de la AFA.