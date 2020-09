Volvieron a demorar la vuelta de los vuelos de cabotaje

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió un comunicado en el que informa una nueva postergación para la reanudación de los vuelos de cabotaje. En un primer momento se habló de la posibilidad de reiniciar la actividad al 1 de octubre, pero ahora se evalúa que la actividad se retome el 12 de octubre.

Esta fecha de posible regreso de la actividad coincide con la culminación de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional desde marzo y cuya extensión se anunció el pasado viernes.

"Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general", informó el Notam (Notice to Airman), un comunicado emitido por la ANAC el 20 de septiembre con finalización el 12 de octubre a las 3 am.