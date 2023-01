“No tengo la explosión final y por eso no se dio el triunfo”. La frase es de Maxi Richeze, el ciclista nacional que finalizó segundo en la 3º etapa y se convirtió en el primer argentino en subirse al podio en la presente edición de la Vuelta a San Juan.

El oriundo de Bella Vista, a sus 39 años y defendiendo la camiseta de la Selección Argentina, ya adelantó que se retirará del ciclismo cuando la Vuelta termine, por lo que busca que su despedida no pase desapercibida y pueda quedarse con una etapa, de la que estuvo muy cerca de conseguir este martes en Albardón.

“Esta era la etapa que había analizado en la que podía conseguir un buen resultado, pero en el sprint masivo no tengo la explosión final y por eso no se dio el triunfo”, contó el “Atómico”.

Richeze registra cuatro etapas ganadas en diferentes ediciones de la Vuelta a San Juan y no quiere que la 2023 se vaya sin verlo triunfador. “Si hubiera ganado. hoy me retiraba”, dijo entre risas. “Apunto a un podio y que mi despedida no pase desapercibida”, agregó.

Sobre la definición mano a mano con el norteamericano Quinn Simmons, destacó que “el que partía primero ganaba y me anticiparon la intensión. Él (por Simmons) tiene más resistencia y cuando vi que salió no pude cerrarlo. Igual me quedo tranquilo con que di todo”.

El “Atómico” tendrá revancha este miércoles, con la 4ta etapa que concluirá en Barreal. No obstante, confesó que lo ve complicado porque “terminé muy cansado y no sé cómo voy a estar. Hace muchos meses que no corro (desde julio pasado), pero si no se da voy a esperar al domingo (última etapa) en la Avenida Circunvalación para darlo todo y retirarme dejando la mejor impresión”.