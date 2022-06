¿Vuelve a Argentina? El club que sueña con fichar a Ángel Di María

El futuro de Ángel Di María aún es incierto, teniendo varias ofertas sobre la mesa y aún sin decidirse. El rosarino suena en varios equipos del Viejo Continente, como así también en algunos de Argentina. Si bien las propuestas monetarias que pueda tener en Europa son obviamente irresistibles en comparación con las locales, hay que interpretar qué es lo que quiere el propio jugador para su próximo paso.

Con 34 años y consiguiendo dos títulos con la Selección Argentina en pocos meses, Ángel Di María ya dejó en claro que luego del Mundial de Qatar 2022 dejará la "albiceleste". Con ese marco de fondo, se puede empezar a imaginar un retiro no muy lejano de las canchas de fútbol. Sin embargo, su presente es impresionante, lo que hace pensar que aún quiere estar en las máximas competencias que pueda tener.

El "Fideo" sigue siendo un futbolista que puede marcar las diferencias. De hecho, en Italia aseguran que sería "como Maradona" si ficha por algún elenco de la Serie A. Luego de finalizar su contrato con el PSG, el exfutbolista del Benfica y Real Madrid está en carpeta para los dirigentes del FC Barcelona o la Juventus. Sin embargo, acaba de aparecer un nuevo pretendiente, el que llega desde su Argentina natal.

¿Ángel Di María a la Liga Profesional?

Se trata justamente de Rosario Central, equipo en el que debutó y del que salió al exterior para luego convertirse en lo que hoy en día es Ángel Di María. El extremo sería una espectacular incorporación para los Canallas y todo el fútbol argentino, cosa que ha asegurado Carlos Tévez, el nuevo entrenador del club rosarino. Obvio, esto no será nada sencillo, pero tampoco imposible para los deseos del exjugador de Boca.

"No pude hablar con Fideo. Imaginate que casi no hablo con mi señora del trabajo que tengo... No pude hablar. Ojalá (venga). ¿A quién no le gustaría? Sé lo que significa. Cuando esté más tranquilo, lo llamaré y le preguntaré cuáles son sus ganas. Sabemos la jerarquía que tiene Fideo y nos vendría muy bien por la experiencia que puede darle a estos jóvenes", fue lo que indicó Tévez al respecto.