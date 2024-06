El vicepresidente de la Convención del Partido Bloquista, Walter Vázquez, no dudó en afirmar en el Café de la Política que “hay sectores” políticos “que quieren que a Milei le vaya mal”. El excandidato a Intendente de Rivadavia también se refirió a la posibilidad de que el partido centenario forme una alianza con La Libertad Avanza y criticó la postura de Sergio Uñac.

Walter Vázquez expresó que “hay sectores que no quieren que a Milei le vaya bien, e incluso también hay dirigentes que quieren que no llegue a fin de año. Si bien respeto que se piense distinto no comparto que se busque que no termine su mandato”, dijo en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale en el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

El vicepresidente de la Convención Bloquista afirmó que “como integrante de un partido que estuvo dentro de un proyecto que la gente claramente no quiso que siguiera, entiendo que, a pesar de que están sufriendo los ciudadanos mantienen la esperanza en el presidente Milei y debemos respetarlo”.

En las últimas semanas se conoció que el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, inició conversaciones con el representante de La Libertad Avanza en San Juan que es José Peluc. Ante esto, la segunda autoridad del órgano político del partido de la estrella expresó que “aún no hay ninguna alianza con los libertarios, pero si se está conversando y viendo a futuro cómo seguir. Lo que es claro es que la sociedad necesita respuestas, y si nosotros nos cerramos solo en lo partidario vamos a perjudicarnos. Ahora debemos trabajar pensando en cómo ayudar a los ciudadanos y enfocarnos en eso, sabiendo que habrá algunos que apoyarán y otros no”.

Walter Vázquez dejó en claro que, como autoridad del Partido Bloquista, hay suficientes motivos para entender que el acuerdo político del espacio político está buscando ganar independencia en San Juan y una salida a esto es aliarse a La Libertad Avanza.

“Me sorprendió lo de Sergio Uñac”

El vicepresidente de la Convención Bloquista, Walter Vázquez, aseveró que “me sorprendió lo de Sergio Uñac por el cambio de postura que tuvo luego de que dejara de ser gobernador”.

Vázquez expresó que “cuándo fue gobernador quería que lo apoyaran en todas y ahora que no es autoridad provincial no está haciendo lo mismo. Se equivoca en no apoyar las políticas de Estado de San Juan que sabemos que es lo mejor para todos”.

Por último, dijo que “un ejemplo de apoyo a una política de Estado la dio el bloquismo cuando en el mandato de Gómez Centurión se crearon todas las herramientas para el desarrollo de la minería y recién explotó en los 2.000 con José Luis Gioja. A pesar de eso el partido estuvo apoyando porque era lo mejor para San Juan”.

