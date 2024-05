Tras revelarse las ternas de los 21 cargos que la Justicia de San Juan debe ocupar, las repercusiones no demoraron en cristalizarse. Este es el caso del presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, quién en el Café de la Política (programa que se emite de lunes a viernes de 10 a 11 por Huarpe TV, y por el 19.2 del TDA, Twitch y Kick) defendió a los abogados que buscaban alguno de los cargos y también se refirió al método de elección del Consejo de la Magistratura.

Rueda dijo que “los abogados que son exfuncionarios, eso no los descalifica para buscar un cargo en la Justicia, es más, incluso pueden sumar puntos por tener experiencia en el ámbito público y quizás sumar capacidad para hacerle frente al trabajo”. Además, se refirió a los abogados bloquistas que no ingresaron a las ternas y dijo que “Carlos Rueda, Federico Rizzo y Alejandro Genes son excelentes profesionales de la abogacía, probados, y que hoy no saben por qué no fueron elegidos para algunas de las ternas en las que se presentaron”.

La última afirmación del presidente del bloquismo le dio el puntapié para poner la lupa sobre el sistema de elección de magistrados y dijo que “sería bueno si pudiéramos ver las entrevistas y conocer los fundamentos de por qué se eligió a uno u a otro de parte del Consejo de la Magistratura en la conformación de las ternas. Repito, hoy hay grandes profesionales que quedaron afuera y no saben la razón, por eso debe cambiar. En este sentido, el bloquismo siempre fue crítico, por intermedio del exdiputado Edgardo Sancassani, quien intentó impulsar cambios en la ley”.

Al respecto de la polémica que se armó alrededor de esta elección, Rueda indicó que “hubo mucho movimiento en redes apuntando a que exfuncionarios querían acceder a un cargo del Poder Judicial y eso fue inédito. Ocurrió durante esta gestión. Además, desde el Foro de Abogados también se sumaron institucionalmente a esto, a pesar de que las autoridades de la institución vienen de la política partidaria e incluso fueron candidatos en las elecciones del año pasado para partidos que hoy son parte del oficialismo”.

Candidatos propios

Luis Rueda renovó su cargo como presidente del Partido Bloquista y desde ese lugar es que avisó que en el 2025 presentarán lista de candidatos propios para la elección de legisladores.

Rueda dijo que “me parece bien que dirigentes del bloquismo tengan ganas de proponer al partido como opción electoral para lo que viene y esto termine con el resultado que sea. Mucho tiempo nos cuestionaron porque no competíamos, bueno, ahora lo hicimos en las elecciones pasadas y lo seguiremos haciendo de ahora en adelante”.