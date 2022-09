Wanda Nara confirmó la separación con Mauro Icardi y mostró su dolor publicamente

En el día de ayer nuevamente fue noticia la publicación de historias en Instagram tanto por parte de Wanda Nara como Mauro Icardi. Una vez más, quienes siguen a estas personalidades advirtieron que podría ser verdad o un simple juego de la pareja para que el mundo hable de ellos.

Sin embargo, luego de que el futbolista recientemente incorporado al Galatasaray de Turquía desmintiera una posible crisis en la relación, Wanda sorprendió a todo el mundo con un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mi. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar más detalles sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mi también por nuestros hijos".

Wanda Nara