Yao Cabrera fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. Además, la Justicia determinó que el youtuber uruguayo deberá pagarle a la víctima un total de 15 millones de pesos para asegurar la reparación integral.

“Es un hecho sin precedentes para toda la región”, aseguró el mánager de medios Jorge Zonzini, quien denunció al influencer en octubre de 2020. Según lo que comunicó, logró presentar pruebas irrefutables sobre “los sistemas de multiestafas a niños vulnerables y a sus padres, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad y venta de estupefacientes en sus fiestas y teatros”.

El Juzgado Federal N° 3 en lo Criminal de San Martín, conformado por la jueza Nada Flores Vega y los jueces Daniel Gutierrez y Walter Venditti, lo sometió a debate oral a Cabrera y esta mañana lo condenó a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas. Además, se ordenó mantener vigentes las medidas de protección de la víctima.

El posteo de Yao Cabrera después de la condena

En su cuenta de Instagram, Yao Cabrera se mostró conforme con la decisión de la Justicia. “Hoy es mi día”, adelantó en una historia. Luego se tomó unos segundos para explicar que la condena no lo afecta, ya que seguirá en libertad. “Familias, amigos, estoy libre y bien. Siempre bien. Al fin. Juicio finalizado”, anunció.

El youtuber negó estar detenido y, para demostrar su versión, se mostró viendo televisión en vivo y remarcó que las cosas se dieron como él esperaba. “Yo estoy en casa, tranquilo nomás. Me voy a comer un asadito para festejar. No se preocupen, estamos activos. Que por ahí, digan lo que quieran, Yo los espero tranquilo en casa”, concluyó.

En el último tiempo, el Youtuber había bajado de perfil. Incluso, en octubre de 2023, aseguró que se había alejado de los medios para un oficio de menor exposición. “Para los que me preguntan a qué me dedico hoy en día que no somos de YouTube, como ven ahí un aire (señalando por encima de su cabeza), ahora arreglo aires acondicionados, así que si querés que te arregle el aire, avisame y te arreglo el aire de tu casa”, aseguró en aquel momento.