Wimbledon: una tenista ucraniana venció a la número 1 porque la guerra la hizo "más fuerte"

La ucraniana Elina Svitolina dio un verdadero batacazo en los cuartos de final de Wimbledon. La mencionada logró dejar en el camino a la número uno del mundo, la polaca Iwa Swiatek. Si bien está actualmente en el puesto 76 del ranking WTA, se quedó con una hazaña al eliminar a la gran candidata del año con parciales de 5-7, 7-6 (5) y 6-2. De esa forma, luego del triunfo habló con la prensa y puso el foco en la guerra que vive su país con Rusia.

"La guerra me hizo más fuerte, también mentalmente. Ya no veo los momentos difíciles como catástrofes. Hay cosas peores en la vida. Ahora estoy más tranquila. Y como acabo de volver a competir, la presión no es la misma. Obviamente, quiero ganar. Tengo esta motivación que es enorme y quiero volver a estar al más alto nivel", fue lo que comenzó diciendo Svitolina, en relación a su batacazo en Wimbledon.

Luego, la tenista ucraniana también aprovechó para agregar: "Pero creo que después de haber tenido un hijo, y con la guerra, me he convertido en una persona diferente. Veo las cosas de otra manera. Me digo a mí misma que tengo menos años por delante que por detrás, así que tengo que darlo todo. No tengo tiempo que perder. Me he entrenador para estos grandes momentos".

Hizo historia en Wimbledon

"Hoy iba por el pasillo para entrar en la pista central y veía toda la historia de este gran torneo. Te das cuenta de que nos entrenamos para esto. Y me dije a mí misma en ese momento: ‘Entra en la pista, hazlo lo mejor que puedas y ve por la victoria’", aportó. De esa manera, la ucraniana mostró su felicidad por avanzar en Wimbledon, torneo en el que chocará este ante la checa Marketa Vondrousova (N°42) por un lugar en la final del certamen.

Para sentenciar, Swiatek comunicó sobre su rival de turno en Wimbledon: "Ha jugado con más libertad y templanza. A veces se soltaba completamente y jugaba muy rápido. No sé si alguna jugó así, porque sólo me he enfrentado a ella una vez. Entrenamos juntas en Australia. No recuerdo que cambiara tanto de ritmo, pero entiendo perfectamente por qué lo hizo, hay que jugar con agallas para ganar este tipo de partidos".