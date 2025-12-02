¿Y Alan de GH? El video de Marta Fort junto a su pretendiente

El ex participante de Gran Hermano, Alan Simone, había dejado entrever que estaba iniciando un vínculo con la modelo Marta Fort. Pese a que Alan describió a la hija de Ricardo como una "amiga", también aseguró que le gustaría que fuese su "futura señora".

Los indicios sobre esta posible relación fueron revelados por sus propios compañeros de reality. Catalina Gorostidi fue quien nombró a Marta Fort y "mandó al frente" a su amigo, Alan Simone, al exponer que se estaban viendo. Catalina resaltaba que, si la relación se daba, él estaría contando dólares y comiendo chocolates. Alan había contado previamente, en un vivo, que había pasado el día con ella, y cuando sus fanáticos nombraron a Marta Fort en esa ocasión, él no lo negó.

Publicidad

Sin embargo, las expectativas de romance parecen haber quedado atrás o, directamente, "nunca llegó a destino".

Marta Fort participó recientemente en el lanzamiento de la temporada 2026 de Punta del Este. La modelo asistió al evento acompañada por su mánager. La sorpresa llegó cuando, en el restaurante donde se celebró el evento, Marta Fort fue vista muy cerca de otro muchacho, quien claramente no era Alan Simone, en la barra.

Publicidad

Esta aparición, junto a un joven que rompió el corazón de Alan Simone, forzó a la influencer a dirigirse a los medios. Ante la insistente pregunta de la prensa, Marta Fort aclaró: "Es solo un amigo".