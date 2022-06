¿Ya lo viste? Difundieron el tráiler de la última parte de Stranger Things 4 en Netflix

Netflix dio a conocer el tráiler del segundo volumen de Stranger Things 4, viralizándose de inmediato en redes sociales. La plataforma entregó un adelanto que promete emociones de todo tipo entre los fanáticos de la serie, reconociendo que nadie está preparado para esta lucha, como así también que Hawkins terminaría cayendo ante Vecna. Sin embargo, todo se verá a partir del próximo 1 de julio.

Esa será la fecha en la que Netflix estrenará el volumen 2 de Stranger Things 4, capítulos en los que seguramente se generarán grandes debates en las plataformas digitales del cibermundo. Si bien sólo serán dos episodios, afirmaron que serán hasta casi cuatro horas de duración entre ellos. Sin lugar a dudas, lo que suceda con Vecna y lo que se desataría en Hawkins deja con muchas dudas a todos. De hecho, muchos creen que ni siquiera Once está lista para luchar con él.

No obstante, sabiendo que está confirmado que la quinta temporada será la última de Stranger Things, los fanáticos de la serie tienen en claro que algo grave puede ocurrir en estos dos capítulos. Ante esa incertidumbre, los Duffer, creadores de la saga, expusieron que habrá un salto temporal. Para entender lo que adelantaron, habrá que esperar un tanto más. Lo cierto es que sigue siendo de los títulos más vistos en el planeta.

Fanáticos encantados con Stranger Things

“Esta temporada ha sido increíble, ya no es suspenso, también es terror y eso. Me emociona mucho”, “Todos pusieron todo su corazón en esta temporada y eso es lo que la hace tan mágica”, “Ya no podré estar quieta después de ver este tráiler”, “La mejor serie del mundo ya me la he visto como 300 veces y me sigo emocionando como la primera vez”, son algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos en las redes sociales.

Mientras tanto, otros usuarios también aprovecharon para decir lo siguiente sobre la última temporada de Stranger Things: “Estoy ansioso esperando el volumen 2 de está temporada sin duda una de las mejores series que ha tenido Netflix”, “Esto es... épico y no tengo palabras para describir las emociones que siento, definitivamente en este tráiler se ve que van a suceder cosas épicas y que nos van a hacer llorar”.