Yasky apoyó las subas jubilatorias y opinó que la cláusula gatillo puede ser "indexatoria"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, destacó hoy el nuevo esquema jubilatorio que anunció el Gobierno y consideró que, en materia de salarios, "la cláusula gatillo en estas condiciones es indexatoria".



"Uno de los objetivos claros que tenemos es que debemos recuperar los salarios en un marco que nos permita ir bajando el índice de inflación, y la cláusula gatillo en estas condiciones es indexatoria", dijo el dirigente gremial en diálogo con radio El Destape.



Yasky propuso "una fórmula que pueda garantizar que los salarios no van a perder" contra la inflación y reclamó "terminar con este desastre que dejó el macrismo, que -dijo- combinó los dos elementos más negativos, fugar dinero en la misma proporción en la que nos endeudábamos y parar la industria".



Además aseveró que "si hay fuga de capitales y toma de deuda, hay inflación" y pidió "frenar esa maquinaria perversa".



Sobre el nuevo esquema jubilatorio que eleva pensiones y jubilaciones mínimas, opinó que "va a favorecer a los sectores más postergados y está dentro de lo que el Presidente (Alberto Fernández) anunció" y prometió durante su campaña.



"Tenemos que hacer una suerte de esfuerzo para lograr que los que cobraban la mínimas puedan recuperar parte de lo que perdieron", resaltó.



En otro orden, aseguró que "no va a haber despidos en el Estado de ningún trabajador que tenga acreditado su trayectoria y su carrera dentro del Estado".



"Hubo un decreto que intentó que la mayoría de los que habían entrado en los últimos meses de Mauricio Macri al Estado, la mayoría ocupando cargos jerárquicos, cobraran doble indemnización, como último gesto de resarcimiento a la tropa propia, y está claro que el Estado no está para eso", afirmó.



Para el gremialista la normativa que salió en la materia "es para casos excepcionales, que tiene que ver con nombramientos que fueron parte de la movida política" y dijo que los gremios "van a garantizar que se cumpla estrictamente" esa máxima.