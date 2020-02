Zamindar Quit ganó de punta a punta el Clásico Guillermo Kemmis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Zamindar Quit, con la monta del jockey Wilson Moreyra, ganó hoy, por cuatro cuerpos de ventaja sobre Splendid Key, el Clásico Guillermo Kemmis, una prueba de Grupo 3 que fue corrida en el sexto turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



El ganador, un hijo de Remote, pagó un dividendo de 24,15 por boleto y empleó un tiempo de 55s 71/100 para la recta de arena.



Antes de la carrera había cuatro candidatos muy parejos. Estos eran Splendid Key, Sateado Joy, Jean Honore y Atrevido Cry. Las apuestas indicaban que uno de ellos sería el ganador. No fue así. Como suele suceder muchas veces en el turf termina ganando un tapado que pocos se animan a jugar.



En este caso Zamindar Quit sorprendió a todo el hipódromo de Palermo. Ganó de punta a punta y terminó pagando un excelente sport de casi 25 pesos por boleto. La gente del stud Los Bandidos, de la provincia de Neuquén festejó a grito pelado. Abrazo, besos, una alegría generalidad entre el grupo que se animó a venir hasta Palermo.



En la largada Zamindar Quit agarró la punta por media cancha. Por el lado de adentro también se colocó Splendid Key y, por el lado de la verja, vino Atrevido Cry.



A medida que la carrera iba avanzando Zamindar Quit se hizo fuerte, fue bien exigido por el jinete Wilson Moreyra y al pasar los 500 metros su andar era firme y muy sólido.



Ya sobre los 300 metros finales Zamindar Quit se mantuvo en la punta, a pesar de la presión que intentó ponerle Splendid Key, que vino siempre por el lado de los palos.



A 100 metros del disco Zamindar Quit, por media cancha, no le perdonó la vida a nadie y siguió sacando más ventaja. Cruzó la sentencia final con cuatro cuerpos sobre Splendid Key que, a su vez, venció por dos cuerpos a Atrevido Cry.



Los parciales fueron de 20s 82/100 para los 400 metros y de 43s 36/100 para los 800 metros. Pocos festejaron y muchos no salían del asombro.



Zamindar Quit había debutado en Palermo el pasado 10 de enero. Esa tarde salió segundo con la monta del jockey brasileño Francisco Goncalves. Hoy fue corrido por Wilson Moreyra y se vino de un viaje desde las gateras al disco.



Fue un batacazo de un potrillo que corrió firme desde la largada, mantuvo su ritmo en el desarrollo y le quedó resto para correr en los metros finales. Gran victoria de un tapado que vino en silencio desde Neuquén.