Ziliotto juró y prometió acompañar a Fernández "a poner a la Argentina de pie"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto juró hoy en la Legislatura provincial y asumió como nuevo primer mandatario de la provincia, oportunidad en la que manifestó aceptar "el desafío de nuestro presidente (Alberto Fernández), de gobernar juntos para poner a la Argentina de pie" y convocó a todos los pampeanos a construir una provincia con "mayor desarrollo y con más inclusión social".



"Hoy se abre una nueva etapa institucional en el país.Nuestro presidente nos ha convocado a gobernar juntos y a poner a nuestra Argentina de pie, en el marco de un país federal y desde La Pampa, aceptamos ese desafío y nos sumamos para hacerlo realidad", enfatizó..



Ziliotto además convocó a todos los pampeanos "a seguir construyendo una provincia con mayor desarrollo económico, con mayo calidad institucional y con mayor inclusión social.Así estaremos cada día más orgullosos de ser pampeanos", señaló.



Tras prestar juramento, en la legislatura provincial, con la presencia de los 30 legisladores, donde también juró su compañero de fórmula, el vicegobernador reelecto Mariano Fernández, Ziliotto ante la presencia de los ex gobernadores de La Pampa, Rubén Marín, Oscar Mario Jorge y de quien hoy termina su mandato, Carlos Verna, trazó los lineamientos que caracterizarán a su gestión para los próximos cuatro años.



En ese sentido, planteó que en su gestión "gobernaré defendiendo y profundizando las políticas publicas que ha implementado el justicialismo en 36 años de gobierno, lo que han permitido que sea una provincia reconocida en el contexto nacional como una provincia ordenada, administrativa, financiera y con una envidiada calidad de vida".



"El desafío es aportar al acceso al trabajo 'gobernar es crear trabajo' decía Perón y hacemos propia esa frase, porque es necesario generar trabajo y salir de las consecuencias de un modelo económico que apostó a la especulación financiera y no a la producción", expresó.



Calificó al sector privado como "el motor su rentabilidad y el de la sociedad, para lograr que sea una sociedad inclusiva".



Dijo que su gobierno apostará al desarrollo del conocimiento, a la conectividad, a la salud y a la telemedicina para la accesibilidad a la salud en los pueblos más alejados de los ciudades más importantes, y ratificó la defensa de los ríos y los derechos de La Pampa sobre el Atuel.



También reiteró la oposición de la provincia a la construcción de la represa Portezuelo del Viento en Mendoza, sin un estudio de impacto ambiental previo.



Ziliotto garantizó llevar adelante políticas públicas en materia de género, para prevenir y asistir a las víctimas de violencia de género, área que destacó; apostó a la construcción de viviendas y reparación de la red vial provincial, así como garantizó que en educación "La Pampa seguirá invirtiendo no menos del 25 por ciento de su presupuesto provincial".



Tras su discurso, Ziliotto se trasladó a la explanada de casa de Gobierno, donde juraban los ministros que conformarán su gabinete provincial.