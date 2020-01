"A los amigos les adelantamos coparticipación, a los enemigos se la quitamos", dijo Pichetto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex senador nacional peronista y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, advirtió hoy que una eventual reducción de los fondos correspondientes a la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires representa "una grave violación al federalismo" y acusó al gobierno nacional de tener "trato de enemigos".



"A partir de las declaraciones de Cristina Fernández en La Matanza el gobierno nacional iba a quitar una parte de la coparticipación a la Ciudad, lo que es una grave violación al federalismo y define a (Horacio Rodríguez) Larreta como enemigo", afirmó Pichetto en su cuenta de Twitter.



"Trato de enemigos: a los amigos les adelantamos coparticipación, a los enemigos se la quitamos", agregó el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri.



Se refirió de esta manera a las conversaciones que viene manteniendo el gobierno nacional con el porteño para impulsar la baja del porcentaje de coparticipación federal que percibe la ciudad de Buenos Aires.