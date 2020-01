"Ahora hay que pelear cosas", afirmó Tagliafico sobre el seleccionado

El defensor de Ajax, de Holanda, Nicolás Tagliafico aseguró hoy que el seleccionado argentino ahora tiene que "pelear cosas", de cara a la Copa América de Argentina-Colombia, que se iniciará el 12 de junio.



"Estamos sólidos y tenemos que seguir mejorando. La etapa del recambio ya pasó, ahora hay que pelear por cosas. Se nos viene la Copa América ahora. Hay muchos jugadores que están haciendo las cosas bien, quizás en un futuro regresen jugadores que estuvieron antes", aseguró el ex Banfield.



Además, Tagliafico elogió a Lionel Scaloni, actual seleccionador nacional, al reconocer que tiene la "personalidad necesaria para afrontar ese trabajo".



"Argentina es una de las mejores selecciones de América con muchos nombres. Está abierto a escuchar y entiende que todos buscamos lo mejor, eso te genera confianza", detalló en una nota con TyC Sports.



Por otro lado, el ex Independiente destacó a sus compañeros Lionel Messi (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter) y Sergio Agûero (Manchester City): "No cabe duda que son los mejores del mundo, pero para que funcione todo el equipo tiene que ayudar".