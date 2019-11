"Ahora los presidentes se autoproclaman, no los eligen los pueblos", dice Cristina Kirchner

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó hoy la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, luego de que Evo Morales iniciara su asilo en México, al señalar que "ahora" a los mandatarios "ya no los eligen los pueblos".



"Se ha instalado una nueva moda en Latinoamérica: parece que a los Presidentes ya no los eligen los pueblos... Ahora, se autoproclaman con gran patrocinio mediático e inmediato reconocimiento de ya sabemos quién. Lo curioso, además, es que dicen hacerlo en nombre de la democracia", escribió la ex presidenta en su cuenta de Twitter.



La senadora y vicepresidenta electa se refirió -sin nombrarla directamente- a Áñez, senadora de la Unidad Demócrata y adversaria de Morales, que ayer se proclamó presidenta de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum, en la que prometió tomar las medidas necesarias para "pacificar el país".



Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri "está analizando" la asunción de la senadora Áñez como presidenta interina de Bolivia, y por el momento no se pronunciará al respecto.



Así lo señalaron a Télam fuentes de Cancillería, que explicaron por ahora el Poder Ejecutivo continúa "analizando la asunción de la senadora Áñez como presidenta del Senado boliviano a raíz de la vacancia generada por la renuncia" de las autoridades que la antecedían en ese cuerpo parlamentario, pero recordaron que por ahora "faltaría la aprobación de la Asamblea Legislativa" boliviana para que se cumplan los requisitos constitucionales dispuestos por ese país.



Eso marca una diferencia con países como los Estados Unidos o Brasil, que ya han reconocido a Áñez como presidenta interina, del mismo modo que lo hizo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.