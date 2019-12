"Algunos en Juntos por el Cambio tienen actitud de oposición salvaje", dijo Ricardo Alfonsín

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dirigente radical Ricardo Alfonsín advirtió hoy que en Juntos por el Cambio hay quienes "tienen actitudes propias de una oposición salvaje" y actúan motivados por un "electoralismo insensato" como "si existiera el club del helicóptero".



"No todos, pero algunos en JxC, tienen actitudes propias de una oposición salvaje", sostuvo el ex diputado nacional en su cuenta de Twitter.



Y alertó: "Pos 2015, ante cosas parecidas, se hablaba del club del helicóptero. No creía ni creo en eso, pero hay quienes por electoralismo insensato actúan como si existiera. Exijamos que la UCR los neutralice".



Se denominó "club del helicóptero" a la dirigencia supuestamente deseosa de que un gobierno no termine su mandato, y en referencia a la aeronave en la que se fue de la Casa Rosada el presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, cuando dejó el gobierno.