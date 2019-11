"Ante un conjunto de jerarquía pudimos haberlo ganado" valoró Heinze DT de Vélez

El técnico de Vélez, Gabriel Heinze valoró que "ante un conjunto de jerarquía" como Boca su equipo podía "haber ganado" el partido que finalizó 0-0 en el estadio José Amalfitani por la décimotercera fecha de la Superliga.



"Me gustó lo que hicimos en el campo, sostuvimos una idea de juego ante un conjunto de jerarquía y pudimos haberlo ganado, por eso me voy bien", resaltó el entrenador velezano.



"Por momentos nos apuramos demasiado, con un pase de más por las ganas de convertir, pero no tengo reproches, el equipo realizó un gran esfuerzo", declaró Heinze en la rueda de prensa.



El DT sostuvo que seguirá "apostando a su forma de ver el juego, vertical, ofensivo" al entender que ante los xeneizes "solo faltó hacer el gol" y que sus dirigidos "tuvieron rebeldía en un encuentro muy friccionado", destacó el entrerriano, de 41 años.



Heinze contó que durante la semana previa al cotejo trabajaron "para tener mayor velocidad en el uno contra uno, planteando el juego para ganar", aunque reconoció que al equipo "le faltó esa definición precisa, el golpe justo, hubo cinco o seis ocasiones claras de convertir, las que no imaginaba tener tantas ante Boca", indicó el ex técnico de Argentinos Juniors.



Precisamente, la falta de definición es lo que más está padeciendo el conjunto de Liniers, con los resultados que están a la vista. Lleva tres partidos al hilo igualados sin abrir el marcador.



"Hicimos todo para quedarnos con los tres puntos, de los dos equipos fuimos el que generó mas ocasiones, el que buscó el triunfo durante los 90' minutos", adujo el ex zaguero de Newell's, añadiendo que cuenta con "un plantel joven, que le hace falta más batallas como ésta, frente a equipos de jerarquía".



"Rescato siempre lo de Fernando Gago, está muy bien, pesa 71 kilos, nunca los tuvo, se tira al piso como un chico, como si empezara a jugar al fútbol de nuevo, está comprometido con el grupo", resaltó el técnico en referencia al desempeño del ex volante central de Boca y del seleccionado argentino, que se afirma en el mediocampo de Vélez.



Por último, el entrenador estimó que en el fútbol "a veces se merece más, pero los números mandan y no se logró achicar con los de arriba, pero este equipo seguirá dando pelea", expresó, en relación a que, con el punto sumado en esta ocasión. se mantuvo en la sexta ubicación de la Superliga, con 22 unidades