“Argentina y Chile están estirando los plazos para sacarse de encima la obra del túnel”

Autoridades chilenas apuntaron contra los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Piñera por la demora en la construcción del túnel de Agua Negra. En ese sentido, Marcelo Castagneto, consejero regional por Elqui dijo a DIARIO HUARPE que “Argentina y Chile están estirando los plazos para sacarse de encima la obra” y que por este motivo están dándole prioridad a pasos alternativos.

Las declaraciones del consejero se dan tras la reunión que tuvo Ebitan en Buenos Aires. Al parecer allí algunos dirigentes apostaron a potenciar algunos pasos supletorios para conectar a ambos países, tal es el caso de La Chapetona en el departamento sanjuanino de Calingasta. “Soy un crítico de que se promueva la creación de otros conductos. Por ejemplo, La Chapetona no está en la línea natural geográfica de conformar un corredor bioceánico que beneficie a los países y a la integración de la región, por eso no creo oportuno su lanzamiento”, sintetizó.

MIRÁ TAMBIÉN Argentina y Chile ya trabajan para ajustar costos del Túnel de Agua Negra

La idea de penetrar la cordillera por distintos canales salió a luz por opiniones de Lucas Palacios, secretario de Obras de Chile quien ahora está a cargo de la presidencia de la Entidad Binacional túnel Agua Negra. “Discrepo totalmente con Palacios. A mi juicio están tratando de hacer esto porque no ven posible la concreción del corredor bioceánico. Es una lástima que tenga una mirada centralista del tema, más cuando esto va a potenciar la economía regional de ambos países”, agregó Castagneto.

La iniciativa de Agua Negra está contemplada en un 72% de longitud para el lado argentino y un 28% para el sector chileno. A nivel regional se la considera una obra fundamental para América Latina, porque además de conectar Chile y Argentina a través de Coquimbo y San Juan permitirá configurar el Corredor Bioceánico que integra también a Brasil. Según sostiene Castagneto que es tan grande la obra que prefieren adecuar otros caminos para ahorrar costos. “Evaluando la agenda actual, da la sensación que a la obra la destronaron del primer puesto de importancia y están prorrogándola para no hacerse cargo”, sostuvo.

MIRÁ TAMBIÉN Buscarán ajustar y actualizar los montos del proyecto del Túnel de Agua Negra

Con respecto al paso calingastino, cabe señalar que en 1996 se llevó a cabo un estudio realizado por la consultora Petranova en la cual se definió que este conducto fronterizo es el que cuenta con las mejores condiciones en la zona Norte para ser ejecutado. Como antecedente reciente, en el año 2017, el intendente de Calingasta y el alcalde de Monte Patria se juntaron en el límite del cruce y demostraron que ese paso podía formar parte de la integración.

Las autoridades regionales de Chile le pedirán ahora un informe al equipo de Sebastián Piñera. Si bien, más allá de pregonar el impulso de Agua Negra, no ven plausible las condiciones de traslado y exportación de mercadería por los canales alternativos. Castagneto, señaló que La Chapetona, al no salir a un lugar de fácil acceso al Puerto de Coquimbo eso encarece los costos y no beneficia a ningún país. Señaló que es fundamental la conexión directa ya que ese puerto sale directamente al continente asiático.

Para finalizar, el consejero junto a otras autoridades de Chile trabajarán para impulsar el tema de agenda. Esto se dará cuando se calme la crisis política y social que se desató en el país. Si bien apuntó contra Piñera, Castagneto responsabilizó al equipo de asesores del mandatario dijo que ellos son los que “mal informan al presidente”.