"Cambiemos persiguió a las cooperativas y generó un cooperativicidio", dijo Mario Cafiero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Mario Cafiero, aseguró hoy que el gobierno de Mauricio Macri “se dedicó a perseguir a las cooperativas y canceló la mitad de las matrículas, lo que generó un cooperativicidio”, en tanto que destacó que la economía social "mueve cerca del 10 por ciento del PBI”.



“El gobierno de (Mauricio) Macri no tenía ninguna expectativa fuera del mercado y la competencia porque, en esa idea liberal, la cooperativa no entra”, sostuvo hoy Cafiero en declaraciones a radio AM 750.



En ese marco, el funcionario denunció que el gobierno de Juntos por el Cambio "se dedicó a perseguir las cooperativas, canceló la mitad de las matriculas, e hicieron auditorias sobre todas las cooperativas y mutuales del país”.



Cafiero, quien también es uno de los referentes del partido Proyecto Sur que lidera Fernando 'Pino' Solanas, apuntó además contra los medios de comunicación: “La gran prensa abona a esa idea de que el único motor de la economía es el sector privado”.



“Nosotros decimos que los sectores son el Estado, el sector privado y la economía social”, ya que ésta “mueve cerca del 10 por ciento del PBI, genera cerca de 400.000 empleos directos, 20 millones de argentinos son socios de alguna cooperativa y 12 millones son miembros de una mutual”, destacó el titular del INAES.



Al hacer una evaluación de cómo el sector fue tratado durante el gobierno anterior, Cafiero expresó: "Acá el cooperativicidio es el nuevo término que hay que agregar en el diccionario de español".