"Capitana Marvel 2" busca directora

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La secuela de la exitosa “Capitana Marvel”, película que fue la primera cinta del denominado Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) protagonizada en solitario por una mujer, comenzó su etapa de desarrollo y el estudio propiedad de Disney está en la búsqueda de una directora.



Estrenada en marzo de 2019 y estelarizada por Brie Larson, la película introdujo a Carol Danvers/Capitana Marvel, una humana modificada genéticamente con poderes más importantes que los de Hulk o Thor.



Tras una recaudación mundial de 1.128 millones de dólares, la cinta demostró a Disney que no sólo los superhéroes masculinos podían llenar las salas de cine.



Según informó el sitio especializado estadounidense Variety, mientras buscan a la persona responsable de la dirección, el proyecto de la secuela de “Capitana Marvel” comienza a tomar forma a partir de las negociaciones con Megan McDonnell para que se haga cargo del guión de la nueva historia.



McDonnell tiene poca experiencia en la industria pero corre con una ventaja, y es que ya está en relación con Marvel como guionista de la serie “WandaVision”, que estrenará este año por el servicio de streaming Disney+.



The Hollywood Reporter, en tanto, señala que los directores de la película original, Anna Boden y Ryan Fleck, no serán de la partida en la secuela y los responsables del estudio buscan a una realizadora mujer para llevar adelante el proyecto.



La nueva cinta de Capitana Marvel, aún sin fecha oficial, podría llegar a los cines en 2022.