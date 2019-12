"Carta Abierta" emitió su último documento y anunció su disolución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La agrupación de intelectuales kirchneristas "Carta Abierta" anunció hoy su disolución, después de 11 años de actuación, porque "no quiere quedar como pensionista de la historia" tras cumplir con la "labor que correspondía", pero dijo que va a "atravesar en el futuro inmediato otras instancias de actuación".



La organización nacida a mediados de 2008, el año del enfrentamiento del kirchnerismo con el agro por las retenciones móviles, dijo además que aparecieron otros sectores y formas de expresión que deben continuar su tarea.



La despedida fue con el documento "Por un nuevo latinoamericanismo" publicado hoy en el diario Página/12, donde dijo que "con asombrosa rapidez se han producido en Latinoamérica un conjunto de hechos conmocionantes".



"Por un lado -precisó-, golpes de estado que parecen de fabricación casera y que no desean confesarse de ese modo a sí mismos, pero que son golpes que se inspiran en el odio a los nuevos experimentos de igualdad, en protocolos mundializados de control social en la era de la financiarización de la vida y de la declinación de las ya maltrechas democracias".



"Por otro lado -añadió-, grandes movilizaciones populares repletas de ingenio, valentía y perseverancia, con costos en vidas provocados por las armas manipuladas contra multitudes heterogéneas movilizadas, por policías acorazados que asemejan a los cascarudos de El Eternauta". Luego "Carta Abierta" describe situaciones en países de la región, como Chile y Bolivia.



Aseveró: "Este es el último documento de Carta Abierta, en este momento histórico que optamos por describir con sus luces y sombras, para fundamentar nuestra decisión de atravesar en el futuro inmediato otras instancias de actuación, dando fin, no sin nostalgia, a la experiencia que nos identificó por más de una década".



"No faltan en la Argentina los núcleos y agrupamientos que lo hagan, de distintos modos y estilos. Orientaciones feministas, postulaciones de la economía popular, el ambientalismo popular, el estudio crítico de las economías soberanistas", describió la agrupación que lideraron, entre otros, Horacio González y Ricardo Forster.



Aseveró que "en todas estas dimensiones seguiremos actuando, orgullosos de haber cumplido un largo período de compromisos junto a los gobiernos kirchneristas y durante la resistencia al macrismo. No queremos quedar como pensionistas de la historia, pues nuestra labor fue la que correspondía en los momentos en que era necesario hacerlo".



Afirmó que ante la nueva realidad latinoamericana "se exigen novedades y compromisos cotidianos más acoplados a las presentes encrucijadas. Donde habita el peligro y no son descartables ni el coraje ni la prudencia".



"Carta Abierta" destacó la declaración de Cristina Kirchner en el juicio por corrupción en la obra pública y enfatizó que seguirá "guardando en la memoria lo que hicimos y acaso lo que formó parte de inevitables descuidos u omisiones. Por eso, quedaremos desde ya integrados a los nuevos ámbitos de discusión, apoyo, estudio y crítica constructiva".